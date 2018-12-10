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    Главная / Торги / Поставка пробок мостовых заливочных ПМЗ-186-35

    Поставка пробок мостовых заливочных ПМЗ-186-35

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 00:0010.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78760Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78760

    Наименование закупки

    Поставка пробок мостовых заливочных ПМЗ-186-35

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 11:12

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_через_ЭТП_ГПБ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка пробок мостовых заливочных ПМЗ-186-35

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 00:00 GMT +310.12.2018 00:0010.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78760Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пробок мостовых заливочных ПМЗ-186-35

    Начальная цена

    220 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, Промзона, БПО Надымского УИРС (База стройиндустрии)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставляемого Товара по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование наземное для освоения скважин Пробка мостовая заливочная ПМЗ-186-35"

    Кол-во: 2.000

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