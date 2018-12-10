Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней с момента поставки товара. Товар должен быть поставлен не позднее 20 декабря 2018 года. В стоимость товара входят транспортные расходы и иные расходы, связанные с поставкой товара до адреса Заказчика.