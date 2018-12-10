Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.