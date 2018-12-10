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    Главная / Торги / Нижний Новгород декабрь бумага

    Нижний Новгород декабрь бумага

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 00:0010.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78737Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78737

    Наименование закупки

    Нижний Новгород декабрь бумага

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 09:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Нижний Новгород декабрь бумага

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 00:00 GMT +310.12.2018 00:0010.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78737Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нижний Новгород декабрь бумага

    Начальная цена

    28 666,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603152 г. Нижний Новгород, ул. Ларина , 8АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    основной договор

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники Kym Lux Business A4 80Г/М² 0.106ММ 164ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 75.000

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