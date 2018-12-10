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    Главная / Торги / Оказание услуг по монтажу внутреннего пожарного водопровода на производственной базе СУ "Волгооргэнергогаз"

    Оказание услуг по монтажу внутреннего пожарного водопровода на производственной базе СУ "Волгооргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 09:0010.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78732Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78732

    Наименование закупки

    Оказание услуг по монтажу внутреннего пожарного водопровода на производственной базе СУ "Волгооргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 09:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-90-50

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по монтажу внутреннего пожарного водопровода на производственной базе СУ "Волгооргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 09:00 GMT +310.12.2018 09:0010.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78732Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по монтажу внутреннего пожарного водопровода на производственной базе СУ "Волгооргэнергогаз"

    Начальная цена

    109 999,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина,26дРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предусмотрен аванс в размере 50% от суммы договора на приобретение оборудования и расходных материалов. Оставшаяся сумма выплачивается после подписания акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов : техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, включая проведение испытаний потока и ППР (планово-предупредительный ремонт)"

    Кол-во: 47.000

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