Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оборудование для пропускного пункта

    Оборудование для пропускного пункта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 08:0010.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78729Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78729

    Наименование закупки

    Оборудование для пропускного пункта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 15:32

    Документация процедуры

    Акт_ОС.xlsx

    Договор_поставки_и_установки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    Lazareva@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование для пропускного пункта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 08:00 GMT +310.12.2018 08:0010.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78729Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для пропускного пункта

    Начальная цена

    102 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353417, Российская Федерация, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В стоимость включены расходы на поставку , установку, доставку (транспортировку), погрузку и разгрузку Товара, производится транспортом и силами Поставщика. Оплата фактически полученного товара (продукции), осуществляется Покупателем по цене, установленной настоящим договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней, со дня исполнения обязательств по договору. Срок поставки товара 5 рабочих дней с момента подписания договора. Договор заключается со сроком до 31.12.2018г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект для распашных ворот SW-5000KIT"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265749
    Поставка выносного заправочного устройства, труб и опор
    Поставка выносного заправочного устройства, труб и опор
    265749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 75990
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    Поставка МТР (Запчасти для перил)
    75990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    164 930
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77259
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    Фонари ФОГОР морского исполнения (Черский 93)
    77259
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    17 746
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77684
    144-18 Топчев фонарь
    144-18 Топчев фонарь
    77684
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    6 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 77885
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    Поставка ППУ труб и соединительных деталей
    77885
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    179 460
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 78184
    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Установка откатных автоматических ворот для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    78184
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    177 795
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 80564
    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ
    Поставка труб и соединительных деталей ППУ-ОЦ
    80564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    141 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 80924
    Поставка металлокаркаса тип Д
    Поставка металлокаркаса тип Д
    80924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    491 525
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить