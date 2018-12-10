Право заключения договора на выполнение работ по разработке сметной документации ресурсным способом с использованием сборников АО «Газпром промгаз» по объекту «Терминал по хранению и отгрузке СПБТ в районе г. Куйбышева. Объекты ЖД хозяйства» для нужд ОАО «Томскгазпром»