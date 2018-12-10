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    Главная / Торги / Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)

    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 09:0010.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78725Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78725

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 12:57

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 09:00 GMT +310.12.2018 09:0010.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78725Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и принадлежностей (УСЛ 119)

    Начальная цена

    18 880,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага наждачная 230х280 Р 180"

    Кол-во: 50.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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