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    Главная / Торги / Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год

    Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 20:0010.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78710Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78710

    Наименование закупки

    Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 05:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 20:00 GMT +310.12.2018 20:0010.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78710Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год

    Начальная цена

    66 102,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, склад Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск"694454, Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., ПП "Северо-Сахалинская" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: 10 календарных дней с момента подписания спецификации "Грузополучатель и его адрес" ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К 634024, г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная, 13 (склад: Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 694454 Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Северо-Сахалинская промышленная площадка) Особые условия Продукция выпущена в свободное обращение на территории России, в указанную стоимость Продукции включены все расходы на уплату таможенных платежей. Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Требования к качеству: Сертификат, паспорт, регистрационное удостоверение, ГОСТ, ТУ Требования к комплектности" Сертификат, паспорт, регистрационное удостоверение, ГОСТ, ТУ Сроки оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур. Условия поставки Поставщик обязан доставить Продукцию до склада Грузополучателя по адресу: Склад: Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 694454 Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Северо-Сахалинская промышленная площадка Вид транспорта Транспорт поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 100.000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    12.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    126 072
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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