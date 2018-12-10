Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки: 10 календарных дней с момента подписания спецификации "Грузополучатель и его адрес" ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К 634024, г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная, 13 (склад: Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 694454 Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Северо-Сахалинская промышленная площадка) Особые условия Продукция выпущена в свободное обращение на территории России, в указанную стоимость Продукции включены все расходы на уплату таможенных платежей. Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Требования к качеству: Сертификат, паспорт, регистрационное удостоверение, ГОСТ, ТУ Требования к комплектности" Сертификат, паспорт, регистрационное удостоверение, ГОСТ, ТУ Сроки оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур. Условия поставки Поставщик обязан доставить Продукцию до склада Грузополучателя по адресу: Склад: Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 694454 Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Северо-Сахалинская промышленная площадка Вид транспорта Транспорт поставщика