www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 05:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 20:00 GMT +310.12.2018 20:0010.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78710Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня для нужд Сахалинского ЛПУМТ на 2018 год
Начальная цена
66 102,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, склад Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск"694454, Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., ПП "Северо-Сахалинская" Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки: 10 календарных дней с момента подписания спецификации "Грузополучатель и его адрес" ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К 634024, г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная, 13 (склад: Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 694454 Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Северо-Сахалинская промышленная площадка) Особые условия Продукция выпущена в свободное обращение на территории России, в указанную стоимость Продукции включены все расходы на уплату таможенных платежей. Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Требования к качеству: Сертификат, паспорт, регистрационное удостоверение, ГОСТ, ТУ Требования к комплектности" Сертификат, паспорт, регистрационное удостоверение, ГОСТ, ТУ Сроки оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур. Условия поставки Поставщик обязан доставить Продукцию до склада Грузополучателя по адресу: Склад: Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 694454 Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Северо-Сахалинская промышленная площадка Вид транспорта Транспорт поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 100.000