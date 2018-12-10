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    Главная / Торги / CC-424-2018 / Legrand

    CC-424-2018 / Legrand

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 03:3010.12.2018 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78709Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78709

    Наименование закупки

    CC-424-2018 / Legrand

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 03:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    CC-424-2018 / Legrand

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 03:30 GMT +310.12.2018 03:3010.12.2018 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78709Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    CC-424-2018 / Legrand

    Начальная цена

    94 982,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата. Поставщик организует и оплачивает доставку до офиса заказчика в г. Южно-Сахалинск.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка тройная со шторками Mosaic Legrand 16А 250В IP 20 с заземлением 6 модулей 10ШТ 077403"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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