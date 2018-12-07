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    Главная / Торги / Выполнение работ по расчету предельной стоимости строительства по объекту "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" (код 001-2001317). Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ"

    Выполнение работ по расчету предельной стоимости строительства по объекту "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" (код 001-2001317). Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 07:0007.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78707Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78707

    Наименование закупки

    Выполнение работ по расчету предельной стоимости строительства по объекту "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" (код 001-2001317). Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 19:06

    Документация процедуры

    Тех_задание_2018г.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по расчету предельной стоимости строительства по объекту "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" (код 001-2001317). Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 07:00 GMT +307.12.2018 07:0007.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78707Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по расчету предельной стоимости строительства по объекту "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" (код 001-2001317). Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ"

    Начальная цена

    496 992,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплату по факту выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инженерные изыскания для строительства Выполнение работ по расчету предельной стоимости строительства по объекту "Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" (код 001-2001317). Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ"."

    Кол-во: 1.000

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