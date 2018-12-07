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    Главная / Торги / антифрикционный сплав

    антифрикционный сплав

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 10:3007.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78691Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78691

    Наименование закупки

    антифрикционный сплав

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 16:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Антифрикционный сплав

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 10:30 GMT +307.12.2018 10:3007.12.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78691Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антифрикционный сплав

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 8а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сертификаты завода-изготовителя с оригинальной синей печатью. Цена с учетом доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Припой оловянно-свинцовый Sn83Sb11Cu5 в чушках ГОСТ 21930-76"

    Кол-во: 300.000

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    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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