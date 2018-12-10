Условия договора

Условия оплаты и доставки

Безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Цена включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему договору, включая транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора. Оплата после получения в течение 10 дней