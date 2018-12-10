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    Главная / Торги / Электрод для физиотерапии

    Электрод для физиотерапии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 00:0010.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78678Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78678

    Наименование закупки

    Электрод для физиотерапии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 14:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Юридический адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Почтовый адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Контактный телефон

    +7 8313 20-13-85

    Факс

    +7 8313 20-34-22

    Адрес электронной почты

    dsp.dzr@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электрод для физиотерапии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 00:00 GMT +310.12.2018 00:0010.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78678Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрод для физиотерапии

    Начальная цена

    6 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606037, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленинского Комсомола д.37/23.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Цена включает в себя налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему договору, включая транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора. Оплата после получения в течение 10 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"

    Адрес местонахождения

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод для физиотерапии одноразовый, поверхностный для низкочастотных электротерапевтических процедур 80х120 25шт ТУ 9398-003-50034180-2007 ГОСТРИСО 10993-99"

    Кол-во: 250.000

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