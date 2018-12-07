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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 16:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Рязанская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика, Закупки и тендеры Волгоградская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 09:00 GMT +307.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78669Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
486 542,38
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область,Рязанская область,Республика Башкортостан,Волгоградская область, Поставка автомобильным транспортом цельнокатаных дисков с Нижнетагильского металлургического комбината ЕвразХолдинг в адрес следующих предприятий: 1. АО "ВРЗ", г. Стерлитамак. 2. ООО "НВК". ст. Арчеда/ст. Разугляевка 3. ООО "СФАТ-Рязань", ст. Стенькино-2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата за оказанные услуги в размере 100%. Доставка автомобильным транспортом дисков в объеме 50шт. в каждой машине. Под погрузку необходимо поставить все автомобили в течение 7 календарных дней начиная с 10.12.2018г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000