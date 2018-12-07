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    Главная / Торги / Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"

    Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78669Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78669

    Наименование закупки

    Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Рязанская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика, Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 09:00 GMT +307.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78669Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    486 542,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область,Рязанская область,Республика Башкортостан,Волгоградская область, Поставка автомобильным транспортом цельнокатаных дисков с Нижнетагильского металлургического комбината ЕвразХолдинг в адрес следующих предприятий: 1. АО "ВРЗ", г. Стерлитамак. 2. ООО "НВК". ст. Арчеда/ст. Разугляевка 3. ООО "СФАТ-Рязань", ст. Стенькино-2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата за оказанные услуги в размере 100%. Доставка автомобильным транспортом дисков в объеме 50шт. в каждой машине. Под погрузку необходимо поставить все автомобили в течение 7 календарных дней начиная с 10.12.2018г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация перевозок грузов колеса 50ШТ Нижний Тагил ст.Стенькино-2"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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