Оказание услуги по доставке цельнокатаных дисков с НТМК в адрес предприятий ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Оренбургская область,Рязанская область,Республика Башкортостан,Волгоградская область, Поставка автомобильным транспортом цельнокатаных дисков с Нижнетагильского металлургического комбината ЕвразХолдинг в адрес следующих предприятий: 1. АО "ВРЗ", г. Стерлитамак. 2. ООО "НВК". ст. Арчеда/ст. Разугляевка 3. ООО "СФАТ-Рязань", ст. Стенькино-2 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Предоплата за оказанные услуги в размере 100%. Доставка автомобильным транспортом дисков в объеме 50шт. в каждой машине. Под погрузку необходимо поставить все автомобили в течение 7 календарных дней начиная с 10.12.2018г.