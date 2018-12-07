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    Главная / Торги / халаты рабочие

    халаты рабочие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 23:0007.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78658

    Наименование закупки

    халаты рабочие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 15:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, УРАЗОВКА, Кооперативная, 20

    Почтовый адрес

    607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, УРАЗОВКА, Кооперативная, 20

    Контактный телефон

    +7 83194 2-13-43

    Факс

    +7 83194 2-13-83

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.kro.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Халаты рабочие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 23:00 GMT +307.12.2018 23:0007.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Халаты рабочие

    Начальная цена

    28 178,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область,Нижегородская область, Нижегородская область ,Краснооктябрьский район, с.Уразовка, ул.Кооперативная ,д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата после доставки размеры 88 - 2шт 92 -3 шт 100-17шт 104-3 шт 108-8 шт 112-5шт 116-4 шт 120-4 шт 136-4 шт

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607530, Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский, УРАЗОВКА, Кооперативная, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат рабочий женский Технолог ткань смесовая водоотталкивающая (80% полиэстер, 20% хлопок) 210г/м2 ГОСТ 12.4.131-83"

    Кол-во: 50.000

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