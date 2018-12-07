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    Главная / Торги / Проведение обслуживания очистных сооружений в ДОЦ им. А.С. Пушкина

    Проведение обслуживания очистных сооружений в ДОЦ им. А.С. Пушкина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78657Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78657

    Наименование закупки

    Проведение обслуживания очистных сооружений в ДОЦ им. А.С. Пушкина

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 15:00

    Документация процедуры

    Расчет_стоимости_услуг_для_ЭТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение обслуживания очистных сооружений в ДОЦ им. А.С. Пушкина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78657Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение обслуживания очистных сооружений в ДОЦ им. А.С. Пушкина

    Начальная цена

    419 254,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, с. ЯксатовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оказание услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами первичных учетных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обеспечение работоспособности очистных сооружений Проведение обслуживания"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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