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Наименование закупки
Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 14:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 86148 5-58-65
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
r.buranbaev@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буранбаев Руслан Рафикович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 09:30 GMT +307.12.2018 09:3007.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78653Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»
Начальная цена
558 149,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата. Товар поставляется партиями в течение не более 14 календарных дней с момента направления Заказчиком письменной заявки Поставщику.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Кол-во: 70.000