Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 09:3007.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78653Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78653

    Наименование закупки

    Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 14:49

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 09:30 GMT +307.12.2018 09:3007.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78653Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зимней одежды на 1 полугодие 2019 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Начальная цена

    558 149,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата. Товар поставляется партиями в течение не более 14 календарных дней с момента направления Заказчиком письменной заявки Поставщику.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм Бостон мужской зима куртка+полукомбинезон ткань томбой, утеплитель термофилл темно-синий р-р 44-46 170-176 03329 ООО Планет Сириус"

    Кол-во: 70.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ОАО "Камчатгазпром"
    Ценовой запрос № 77447
    Спецодежда и спецобувь
    Спецодежда и спецобувь
    77447
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    457 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Камчатский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить