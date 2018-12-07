Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих к спецтехнике

    Поставка комплектующих к спецтехнике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78650Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78650

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к спецтехнике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 14:54

    Документация процедуры

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к спецтехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78650Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к спецтехнике

    Начальная цена

    588 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты Фильтр А1В1Е1К1 для противогаза 500204011 Сакура"

    Кол-во: 50.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 265926
    Поставка расходных материалов для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    Поставка расходных материалов для нужд филиала «Московское УООП» ООО «Газпром питание»
    265926
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    977 029
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 77441
    Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК-EN
    Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК-EN
    77441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    499 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Ценовой запрос № 78801
    Поставка противопожарного оборудования
    Поставка противопожарного оборудования
    78801
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    33 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 81950
    Поставка комплектующих к спецтехнике
    Поставка комплектующих к спецтехнике
    81950
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 11:30(GMT+03:00)
    485 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 82399
    Поставка товара. Газодымозащитный комплект ГДЗК-У
    Поставка товара. Газодымозащитный комплект ГДЗК-У
    82399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    552 241
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 83457
    Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"
    Поставка головных уборов для нужд Сургутского и Ухтинского филиалов ООО "Газпромтранс"
    83457
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    416 160
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Коми Республика
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83460
    Самоспасатель ( Сатурн, 55)
    Самоспасатель ( Сатурн, 55)
    83460
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    17 288
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить