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Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 14:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78626Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)
Начальная цена
200 521,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта, по факту выполнения работ, согласно акта выполненных работ по форме КС - 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 10 календарных дней с даты подписания Заказчиком вышеуказанных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета. Аванс не предусмотрен. Обязательное условие: ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН БЫТЬ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД. Срок выполнения Работ: в течение 14 календарных дней со дня подписания контракта. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: - гарантийный срок на выполнение работы - в течение 5 лет с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ; на применяемые материалы и оборудование - в соответствии со сроком устанавливаемым заводом – изготовителем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 1.000