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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)

    Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78626Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78626

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 14:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78626Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту туалета учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6 , 2 этаж (литер А)

    Начальная цена

    200 521,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта, по факту выполнения работ, согласно акта выполненных работ по форме КС - 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 10 календарных дней с даты подписания Заказчиком вышеуказанных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета. Аванс не предусмотрен. Обязательное условие: ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН БЫТЬ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД. Срок выполнения Работ: в течение 14 календарных дней со дня подписания контракта. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: - гарантийный срок на выполнение работы - в течение 5 лет с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ; на применяемые материалы и оборудование - в соответствии со сроком устанавливаемым заводом – изготовителем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт жилого помещения (туалет)"

    Кол-во: 1.000

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