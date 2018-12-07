Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта, по факту выполнения работ, согласно акта выполненных работ по форме КС - 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 10 календарных дней с даты подписания Заказчиком вышеуказанных документов, на основании выставленного Подрядчиком счета. Аванс не предусмотрен. Обязательное условие: ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН БЫТЬ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД. Срок выполнения Работ: в течение 14 календарных дней со дня подписания контракта. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: - гарантийный срок на выполнение работы - в течение 5 лет с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ; на применяемые материалы и оборудование - в соответствии со сроком устанавливаемым заводом – изготовителем.