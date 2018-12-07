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    Главная / Торги / Поставка программно-аппаратных комплексов

    Поставка программно-аппаратных комплексов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78611Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78611

    Наименование закупки

    Поставка программно-аппаратных комплексов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 12:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34995 4-96-70

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    onovikova@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка программно-аппаратных комплексов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78611Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программно-аппаратных комплексов

    Начальная цена

    394 544,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул.Геологов, 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Доставка автотранспортом. Одновременно с поставкой продукции Поставщик должен предоставить Покупателю сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс программно-аппаратный Соболь Версия 3.2 Комплектация: 1. Программно-аппаратный комплекс Соболь Версия 3.2, PCI-E. Исполнение 1 за 1-50шт. Сертификат ФСБ России (kb-sobol 3.2 k52 v1-SP1Y)2. Считыватель iButton SN-TMC-RU 3. Идентификатор iButton DS1992"

    Кол-во: 8.000

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