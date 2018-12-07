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Наименование закупки
Поставка программно-аппаратных комплексов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 12:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34995 4-96-70
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
onovikova@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программно-аппаратных комплексов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78611Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программно-аппаратных комплексов
Начальная цена
394 544,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул.Геологов, 15АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Доставка автотранспортом. Одновременно с поставкой продукции Поставщик должен предоставить Покупателю сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 8.000