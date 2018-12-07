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    Главная / Торги / Поставка средств защиты информации

    Поставка средств защиты информации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78607Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78607

    Наименование закупки

    Поставка средств защиты информации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 12:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34995 4-96-70

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    onovikova@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств защиты информации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78607Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств защиты информации

    Начальная цена

    394 544,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628260, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Геологов, 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Доставка осуществляется автотранспортом. Одновременно с поставкой продукции, поставщик должен предоставить Покупателю Сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс программно-аппаратный Соболь Версия 3.2 Комплектация: 1. Программно-аппаратный комплекс Соболь Версия 3.2, PCI-E. Исполнение 1 за 1-50шт. Сертификат ФСБ России (kb-sobol 3.2 k52 v1-SP1Y)2. Считыватель iButton SN-TMC-RU 3. Идентификатор iButton DS1992"

    Кол-во: 8.000

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