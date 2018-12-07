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    Главная / Торги / Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика

    Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78595Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78595

    Наименование закупки

    Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 12:04

    Документация процедуры

    Описание_закупки_мое_календари_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Юридический адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Почтовый адрес

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Контактный телефон

    +7 831 434-42-74

    Факс

    +7 831 430-30-41

    Адрес электронной почты

    offiial@ohota.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 09:00 GMT +307.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78595Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика

    Начальная цена

    63 050,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, каб. 79Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Оплата товара производится на основании счета (счёт-фактуры) и подписанной товарной накладной. Авансирование не предусмотрено. Срок изготовления и поставки товара: с даты заключения Договора в течение 10 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    Адрес местонахождения

    603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь настенный 330х483ММ дизайнерская мелованная 170 г/м2 имиджевый с фирменной символикой"

    Кол-во: 130.000

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