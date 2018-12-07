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Наименование закупки
Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 12:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Почтовый адрес
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Контактный телефон
+7 831 434-42-74
Факс
+7 831 430-30-41
Адрес электронной почты
offiial@ohota.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 09:00 GMT +307.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78595Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика
Начальная цена
63 050,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, каб. 79Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Оплата товара производится на основании счета (счёт-фактуры) и подписанной товарной накладной. Авансирование не предусмотрено. Срок изготовления и поставки товара: с даты заключения Договора в течение 10 рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСОХОТНАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес местонахождения
603134, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Костина, 2
Кол-во: 130.000