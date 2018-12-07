Изготовление настенных квартальных календарей на 2019 год из материалов исполнителя по готовому макету заказчика

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Заказчиком Исполнителю цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, не позднее 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Оплата товара производится на основании счета (счёт-фактуры) и подписанной товарной накладной. Авансирование не предусмотрено. Срок изготовления и поставки товара: с даты заключения Договора в течение 10 рабочих дней.