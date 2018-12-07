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Наименование закупки
Бланочная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 11:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Почтовый адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Контактный телефон
+7 8313 20-13-85
Факс
+7 8313 20-34-22
Адрес электронной почты
dsp.dzr@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бланочная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 00:00 GMT +307.12.2018 00:0007.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78594Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бланочная продукция
Начальная цена
10 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606037, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр-кт Ленинского комсомола, д. 37/23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет по факту поставки. Авансирование не предусмотрено. Цена договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему договору, включая (но не ограничиваясь) транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего договора.Доставка в течении 3 (трех) рабочих дней с момента предварительной заявки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска"
Адрес местонахождения
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, проспект Ленинского Комсомола, 37/23
Кол-во: 1500.000