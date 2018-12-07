Поставка компьютерной техники и оргтехники для Оренбургской ВЧ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем, но не позднее 31.12.2018. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем