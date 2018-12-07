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    Главная / Торги / Поставка концентрата баритового

    Поставка концентрата баритового

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78581Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78581

    Наименование закупки

    Поставка концентрата баритового

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 10:52

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_материалов_через_ЭТП_ГПБ__2018_с_СКЗ_+_Налоговая.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка концентрата баритового

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 09:00 GMT +307.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78581Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка концентрата баритового

    Начальная цена

    494 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, 2.5 км восточнее с. ДедуровкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки Товара, условия доставки Склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Концентрат баритовый КБ-3 класс Б ГОСТ 4682-84"

    Кол-во: 38.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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