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    Главная / Торги / Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)

    Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 04:3007.12.2018 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78573Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78573

    Наименование закупки

    Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    программное обеспечение

    Список лотов

    Лот

    Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 04:30 GMT +307.12.2018 04:3007.12.2018 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78573Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)

    Начальная цена

    494 909,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоставление права в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания договора. Оплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления права на основании счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Неисключительное право на использование программы Allround Automations Direct Oracle Access Object license"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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