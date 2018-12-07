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Наименование закупки
Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 10:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 04:30 GMT +307.12.2018 04:3007.12.2018 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78573Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение неисключительного права использования программ для ЭВМ для нужд администрации ООО "Газпром информ" (Программное обеспечение Embarcadero, Intel, Allround Automation)
Начальная цена
494 909,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. Большая Черемушкинская, д.13, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоставление права в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания договора. Оплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления права на основании счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Кол-во: 2.000