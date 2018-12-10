Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ" (масло сливочное)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка товара в течении 10 дней после заключения договора. Условия оплаты-безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Условия доставки - по месту нахождения Заказчика, включая погрузку, разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место.