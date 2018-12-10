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Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ" (масло сливочное)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 11:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Почтовый адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Контактный телефон
+7 83161 2-78-57
Факс
+7 83161 2-78-57
Адрес электронной почты
internat_gorodez@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ" (масло сливочное)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 09:30 GMT +310.12.2018 09:3010.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78570Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ" (масло сливочное)
Начальная цена
99 707,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Городец, ул. речников, д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара в течении 10 дней после заключения договора. Условия оплаты-безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Условия доставки - по месту нахождения Заказчика, включая погрузку, разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Кол-во: 234.000