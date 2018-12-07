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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 10:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607060, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Степана Разина, 33
Почтовый адрес
607060, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Степана Разина, 33
Контактный телефон
+7 83177 3-54-25
Факс
+7 83177 3-16-26
Адрес электронной почты
uszn@soc.vks.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 08:00 GMT +307.12.2018 08:0007.12.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78562Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
181 790,18
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Выкса, ул.Степана Разина, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка за счет поставщика, оплата по факту получения товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН городского округа г.Выкса
Все закупки и тендеры УСЗН городского округа г.Выкса
Адрес местонахождения
607060, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Степана Разина, 33
Кол-во: 120.000