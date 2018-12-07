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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров с логотипами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2018 10:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-02-43
Факс
+7 8442 96-02-43
Адрес электронной почты
t.balashova@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашова Татьяна Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров с логотипами
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 09:00 GMT +307.12.2018 09:0007.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78557Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров с логотипами
Начальная цена
460 862,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Кол-во: 600.000