Условия договора

Нижегородская область, Отгрузка автомобильного топлива с автозаправочных станций (АЗС), расположенных на территории г. Нижнего Новгорода (не менее 1 АЗС в районах г.Н.Новгорода, Нижегородской области, городских округах и районах Нижегородской области) Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Заказчик производит оплату за фактически полученное топливо в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца следующего за отчетным при условии выставления счета (счета-фактуры), товарной накладной, не позднее, чем за 10 рабочих дней до указанного срока при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара и подписания сторонами товарной накладной. Отгрузка автомобильного топлива осуществляется самовывозом с автозаправочных станций (АЗС)