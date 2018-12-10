Закупка штемпельной продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата - в течении 20 банковских дней с момента получения счета на оплату; Доставка - в течении 7(семи) рабочих дней Стоимость доставки должна быть включена в стоимость МТР; Примечание: более подробная информация изложена в Техническом задании (см.приложение)