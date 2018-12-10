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    Главная / Торги / Прокладки к теплообменнику типа РИДАН

    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 10:0010.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78541Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78541

    Наименование закупки

    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 08:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 10:00 GMT +310.12.2018 10:0010.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78541Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокладки к теплообменнику типа РИДАН

    Начальная цена

    340 016,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634067, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, 169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% по факту поставки на 30 календарный день

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка S62 EPDM до +150ГРАД ЦЕЛЬС используется в теплообменнике НН №62"

    Кол-во: 540.000

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