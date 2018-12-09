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    Главная / Торги / Ремонт КамАЗ, Тойота Хайлюкс

    Ремонт КамАЗ, Тойота Хайлюкс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2018 18:0009.12.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78522

    Наименование закупки

    Ремонт КамАЗ, Тойота Хайлюкс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 04:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Юридический адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Почтовый адрес

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Контактный телефон

    +7 41137 4-35-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    naran@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт КамАЗ, Тойота Хайлюкс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2018 18:00 GMT +309.12.2018 18:0009.12.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт КамАЗ, Тойота Хайлюкс

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г. Ленск, ул. Мелиораторов, д. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НАРАН"
    Все закупки и тендеры ООО "НАРАН"

    Адрес местонахождения

    115211, Г МОСКВА, УЛ БОРИСОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 5, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ XIV

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форсунка КАМАЗ системы Common Rail ЕВРО-4 BOSCH 0 445 120 153"

    Кол-во: 8.000

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