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Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 18:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-02-56
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
info@mtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вовк Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 03:30 GMT +306.12.2018 03:3006.12.2018 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78519Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
532 086,11
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Филиал ООО"Газпром трансгаз Москва" Управление по материально-техническому снабжению и комплектации (УМТСиК, Ногинский участок): 142440, г. Московская область, Ногинский район, п/о Обухово, д. Аборино.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 0.050