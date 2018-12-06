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    Главная / Торги / Поставка автомобиля LADA VESTA GFL11 078/50

    Поставка автомобиля LADA VESTA GFL11 078/50

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78518Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78518

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля LADA VESTA GFL11 078/50

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 17:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов
    Все закупки и тендеры АО СевКавНИПИгаз

    Юридический адрес

    355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419

    Почтовый адрес

    355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419

    Контактный телефон

    +7 8652 56-65-84

    Факс

    +7 8652 94-40-73

    Адрес электронной почты

    svnipigz@sevcavnipi.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасумов Рамиз Алиджавад-оглы

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобиля LADA VESTA GFL11 078/50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 10:00 GMT +306.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78518Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля LADA VESTA GFL11 078/50

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора. Доставка входит в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО СевКавНИПИгаз
    Все закупки и тендеры АО СевКавНИПИгаз

    Адрес местонахождения

    355000, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 419

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой LADA VESTA GFL11 078/50 106ЛС 1.6ЛИТР(ДМ³) белый"

    Кол-во: 1.000

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