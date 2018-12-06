Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78517Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78517

    Наименование закупки

    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 17:48

    Документация процедуры

    Спецификация_ЭТП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 10:00 GMT +306.12.2018 10:0006.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78517Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    478 987,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень 5-й км Старотобольского тракта д.6 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка соединительная РТВ 401-ИС 1Ex e IIC T3...T6 Gbx IP66 УХЛ1 50А 550В 122х120х90ММ"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 265642
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    265642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80405
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    80405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    11 358
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83825
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002782
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов...
    83825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83829
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002783
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов...
    83829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 84677
    Поставка шита для объекта КС
    Поставка шита для объекта КС
    84677
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    249 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить