"Позиция 1" "Семинар "Ведение учёта с применением федеральных стандартов бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора. Новые СГС с 01 января 2018 г. Отчётность государственных и муниципальных учреждений за 2018 год.""

Кол-во: 3.000