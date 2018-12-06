Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя:РФ, 416163, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;РФ, 353254, Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, база СКВО; РФ, 460027, область Оренбургская, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 25 декабря 2018 года.