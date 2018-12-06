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    Главная / Торги / Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78507Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78507

    Наименование закупки

    Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 17:04

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 09:30 GMT +306.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78507Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    470 390,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область,Тюменская область,Московская область,Краснодарский край,Оренбургская область,Республика Коми, РФ, 416163, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;РФ, 353254, Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, база СКВО; РФ, 460027, область Оренбургская, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя:РФ, 416163, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;РФ, 353254, Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, база СКВО; РФ, 460027, область Оренбургская, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 25 декабря 2018 года.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подставка под огнетушитель П-15 200х400х200ММ металлическая напольная"

    Кол-во: 10.000

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