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Наименование закупки
Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 17:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Коми Республика
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 09:30 GMT +306.12.2018 09:3006.12.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78507Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подставок под огнетушители, предостерегающих защитных профилей поверхности, ограждений переносных и противоскользящих покрытий для ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
470 390,94
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область,Тюменская область,Московская область,Краснодарский край,Оренбургская область,Республика Коми, РФ, 416163, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;РФ, 353254, Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, база СКВО; РФ, 460027, область Оренбургская, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ПромзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя:РФ, 416163, Астраханская область, Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.; РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Промысловая,13; РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1;РФ, 353254, Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, база СКВО; РФ, 460027, область Оренбургская, город Оренбург, улица Донгузская, 124; РФ,169570, Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 25 декабря 2018 года.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 10.000