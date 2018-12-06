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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей

    Поставка огнетушителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 15:0006.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78503Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78503

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 15:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА ШАХУНЬЯ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"

    Юридический адрес

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Почтовый адрес

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Контактный телефон

    +7 83152 2-71-56

    Факс

    +7 83152 2-11-23

    Адрес электронной почты

    csogpvi@soc.shh.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка огнетушителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 15:00 GMT +306.12.2018 15:0006.12.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78503Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей

    Начальная цена

    6 684,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910 Нижегородская область город Шахунья, улица Комсомольская 15"А"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется поставщиком. Стоимость доставки включить в ответ на ценовой запрос. Расчеты за товар покупатель производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"

    Адрес местонахождения

    606910, Российская Федерация, Нижегородская область, Шахунья, город Шахунья, Комсомольская, 15 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5 (з) АВСЕ"

    Кол-во: 2.000

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