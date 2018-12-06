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    Главная / Торги / Поставка светильников ДСП светодиодных

    Поставка светильников ДСП светодиодных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 09:0006.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78498Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78498

    Наименование закупки

    Поставка светильников ДСП светодиодных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 15:40

    Документация процедуры

    Проект_договора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка светильников ДСП светодиодных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 09:00 GMT +306.12.2018 09:0006.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78498Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светильников ДСП светодиодных

    Начальная цена

    491 150,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный ДСП02-03-ГЗС-40С 220В УХЛ1 IP67 1ExdIICT6"

    Кол-во: 11.000

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