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    Главная / Торги / Поставка материалов для управления связи ЧНГКМ ООО"Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.

    Поставка материалов для управления связи ЧНГКМ ООО"Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78495Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78495

    Наименование закупки

    Поставка материалов для управления связи ЧНГКМ ООО"Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-58

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для управления связи ЧНГКМ ООО"Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 07:00 GMT +306.12.2018 07:0006.12.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78495Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для управления связи ЧНГКМ ООО"Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.

    Начальная цена

    215 834,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Предоставление паспорта и сертификана на поставляемое МТР. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора: по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость закупаемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 300ММ ГОСТ 20477-86"

    Кол-во: 3.000

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