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    Главная / Торги / трудовые книжки 223 ФЗ

    трудовые книжки 223 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 08:3006.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78490Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78490

    Наименование закупки

    трудовые книжки 223 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 15:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Трудовые книжки 223 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 08:30 GMT +306.12.2018 08:3006.12.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78490Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трудовые книжки 223 ФЗ

    Начальная цена

    5 661,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул 9 Мая, .д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка единоразовая, стоимость доставки входит в стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Книжка трудовая 88х125ММ 44 листа"

    Кол-во: 10.000

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