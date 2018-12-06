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    Главная / Торги / Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф

    Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 00:0006.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78488Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78488

    Наименование закупки

    Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 14:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 00:00 GMT +306.12.2018 00:0006.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78488Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф

    Начальная цена

    38 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оказание услуг в течение 12 мес. 100 % предоплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по информационно-технологическому сопровождению Абонентское сопровождение программных продуктов "1С" для ЭВМ. ИТС Бюджет Проф Продукт состоит из информационно-технологического сопровождения. 12 мес."

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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