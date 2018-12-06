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Наименование закупки
Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 14:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-58
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсаков Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 16:00 GMT +306.12.2018 16:0006.12.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78471Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс
Начальная цена
493 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, -629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Контейнерная отгрузка: ст. Ноябрьск - 1, Свердловской железной дороги, код 798306, грузополучатель - ООО «Газпром добыча Ноябрьск», код 7932Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. 4.5. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
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