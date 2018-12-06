Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. 4.5. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.