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    Главная / Торги / Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс

    Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 16:0006.12.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78471Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78471

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 14:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-58

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 16:00 GMT +306.12.2018 16:0006.12.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78471Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка сувенирной продукции для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьс

    Начальная цена

    493 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, -629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Контейнерная отгрузка: ст. Ноябрьск - 1, Свердловской железной дороги, код 798306, грузополучатель - ООО «Газпром добыча Ноябрьск», код 7932Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка ТМЦ Покупателю производится силами и средствами Поставщика или силами и средствами третьих лиц, привлеченных Поставщиком, за счет Поставщика. 4.5. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Покупателя считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сувенирной продукции и поставка"

    Кол-во: 1.000

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