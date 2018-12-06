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Наименование закупки
Молочная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2018 14:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Почтовый адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Контактный телефон
+7 8313 34-32-56
Факс
+7 8313 34-32-56
Адрес электронной почты
dzr_vityaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Молочная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.12.2018 16:30 GMT +306.12.2018 16:3006.12.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78468Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Молочная продукция
Начальная цена
99 497,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней с момента поставки партии товара. Товар поставляется по заявкам заказчика. Контракт действует до 31 декабря 2018 г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Адрес местонахождения
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Кол-во: 200.000