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    Главная / Торги / мясо кур

    мясо кур

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 16:0006.12.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78467Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78467

    Наименование закупки

    мясо кур

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 13:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-32-56

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    мясо

    Список лотов

    Лот

    Мясо кур

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 16:00 GMT +306.12.2018 16:0006.12.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78467Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мясо кур

    Начальная цена

    72 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней с момента поставки партии товара. Товар поставляется по заявкам заказчика. Срок действия Контракта до 31 декабря 2018 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цыпленок-бройлер свежемороженный тушка потрошеная ГОСТ 31962-2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 фасованные 1.3-1.5КГ"

    Кол-во: 200.000

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