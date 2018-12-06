Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Контейнер для мусора

    Контейнер для мусора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 00:0006.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78465Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78465

    Наименование закупки

    Контейнер для мусора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 15:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Контейнер для мусора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 00:00 GMT +306.12.2018 00:0006.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78465Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контейнер для мусора

    Начальная цена

    11 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, ГБУЗ НО "ДПТД", Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Попова, д.16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня подписания Получателями товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер для ТБО мусорный передвижной, с крышкой п/эт 1354х1073х1373ММ зеленый вес 51.5КГ, 1100Л 22.С19"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 77903
    Контейнер для ТБО
    Контейнер для ТБО
    77903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    33 534
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 78235
    Мусорные контейнеры
    Мусорные контейнеры
    78235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    65 254
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАПОУ "ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
    Ценовой запрос № 79313
    Евроконтейнер пластиковый
    Евроконтейнер пластиковый
    79313
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    112 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 82738
    Поставка металлических контейнеров для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"
    Поставка металлических контейнеров для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"
    82738
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    191 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 83206
    Контейнер для мусора (44ФЗ Смена 04.02-09.02.19)
    Контейнер для мусора (44ФЗ Смена 04.02-09.02.19)
    83206
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    13 559
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 85006
    Контейнер для мусора 44ФЗ
    Контейнер для мусора 44ФЗ
    85006
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    54 237
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить