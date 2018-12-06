Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата производится с отсрочкой платежа до 15 рабочих дней с момента поставки партии товара. Товар поставляется по заявкам заказчика. Поставка осуществляется до 31 декабря 2018 г. Контракт действует до 31 декабря 2018 г.