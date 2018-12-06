Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Масла и специальные жидкости_ООГСМ

    Масла и специальные жидкости_ООГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 12:0006.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78461

    Наименование закупки

    Масла и специальные жидкости_ООГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 13:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Масла и специальные жидкости_ООГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 12:00 GMT +306.12.2018 12:0006.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и специальные жидкости_ООГСМ

    Начальная цена

    404 186,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево" Поставка автомобильным транспортом на склад ГСМ аэропорта "Остафьево"

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное Castrol EDGE 5W-30 канистра 4ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 200.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 265752
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    265752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    166 589
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265213
    Закупка запасных частей и материалов плавательных средств до 31.12.2022 для филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком»
    Закупка запасных частей и материалов плавательных средств до 31.12.2022 для филиала...
    265213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    ГБУ "Пильнинский СРЦИ"
    Ценовой запрос № 76767
    Зап.части
    Зап.части
    76767
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    9 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
    Ценовой запрос № 77083
    ТоиТР УАЗ 232
    ТоиТР УАЗ 232
    77083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    28 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
    Ценовой запрос № 77106
    ТоиТР УАЗ 232
    ТоиТР УАЗ 232
    77106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    27 555
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ИП Малохатько В.С.
    Ценовой запрос № 77267
    ТОиТР 148080
    ТОиТР 148080
    77267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 17:00(GMT+03:00)
    32 077
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76492
    Масло моторное судовое Delo 1000 Marine 102 (Ак. Черский)
    Масло моторное судовое Delo 1000 Marine 102 (Ак. Черский)
    76492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 77843
    Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей
    Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей
    77843
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    85 321
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить