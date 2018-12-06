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    Главная / Торги / ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2018 23:0006.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78460Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    78460

    Наименование закупки

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2018 13:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение «АЭ-системы"
    Все закупки и тендеры ООО НПО "АЭ-системы"

    Юридический адрес

    443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7

    Почтовый адрес

    443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7

    Контактный телефон

    +7 846 222-23-40

    Факс

    +7 846 222-23-44

    Адрес электронной почты

    npo@ae-system.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цых Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.12.2018 23:00 GMT +306.12.2018 23:0006.12.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 78460Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ТР ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, РФ, 443029, Самарская область, город Самара, улица Солнечная, 28, помещение Н12, комната 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО НПО "АЭ-системы"
    Все закупки и тендеры ООО НПО "АЭ-системы"

    Адрес местонахождения

    443029, Самарская область, Самара, , Солнечная, д. 28, помещение Н12, комната 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат (D 20mm) 6XWS(36) IWRC"

    Кол-во: 160.000

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